Siamesas unidas pelo abdômen passam por quarta cirurgia de preparação para separação

As siamesas Valentina e Heloá Prado dos Santos, de 2 anos, passam pela quarta cirurgia de preparação para a cirurgia de separação, em Goiânia

Nesta quinta-feira, 23, as siamesas Valentina e Heloá Prado dos Santos, de 2 anos, passam pela quarta cirurgia de preparação para a cirurgia de separação, em Goiânia. Será colocado um novo expansor de pele.

A família ainda não sabe quando será feita a cirurgia de separação das duas, mas estão confiantes em bons resultados. “Ainda não sabemos se essa será a última. Mas já deu certo, em nome de Jesus. Estamos bem, graças a Deus”, disse o pai das meninas, Fernando de Oliveira dos Santos.

As irmãs são unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, intestinos delgado e grosso, fígado e genitália. As meninas nasceram em Guararema, São Paulo, mas a família se mudou para Morrinhos, no sul de Goiás, para ficar mais próxima do hospital.

Na cirurgia atual, será colocado um expansor de 400 ml. O objetivo é gerar pele o suficiente para cobrir as áreas da cirurgia quando a separação for feita. As outras cirurgias feitas foram consideradas um sucesso.

As duas primeiras cirurgias foram feitas em 2021 e a terceira, em março deste ano. A primeira foi para corrigir uma malformação no sistema digestivo. As outras foram para colocar expansores de pele.