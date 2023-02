Siamesas recebem alta da UTI 35 dias após separação

As duas seguirão internadas na enfermaria

As gêmeas siamesas Heloá e Valentina, de 3 anos, receberam alta ontem da UTI (Unidade de Terapia Intensiva), pouco mais de um mês após cirurgia de separação, ocorrida em 11 de janeiro.

As duas seguirão internadas na enfermaria do Hecad (Hospital Estadual da Criança e do Adolescente), conforme explicou o médico responsável pelo procedimento, doutor Zacharias Calil.

O cirurgião compartilhou a informação nas redes sociais e disse que as duas terão “mais conforto juntamente com os familiares”. Também no Instagram, a mãe das meninas comemorou a notícia: “mais uma conquista”, escreveu Waldirene do Prado.

As irmãs se reencontraram pela primeira vez no dia 6 de fevereiro. Heloá acordou primeiro e no início do meio fez seu primeiro passeio fora da UTI, enquanto Valentina só foi extubada alguns dias depois. No último domingo (12), um vídeo das duas interagindo foi publicado nas redes sociais e mostrou Heloá dizendo “amo você” para Valentina, que sorriu ao ouvir a irmã.

Gêmeas eram unidas pela bacia Heloá e Valentina eram unidas pela bacia. Com isso, elas dividiam o tórax, abdômen, bacia, fígado, os intestinos delgado e grosso e a genitália. A cirurgia de separação das gêmeas, realizada em Goiânia, durou cerca de 15 horas, e contou com a participação cerca de 50 profissionais de diversas especialidades.

As duas nasceram em Guararema (SP) e há dois anos se mudaram para Morrinhos (GO) com a família. O cirurgião pediátrico Zacharias Calil, responsável pelo procedimento, acompanha o caso delas desde então e, antes da cirurgia de separação, já havia realizado algumas intervenções para expandir a pele, o que auxiliaria no procedimento final