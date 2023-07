Sete crianças ficaram por três horas de cabeça para baixo após pane em montanha-russa

O incidente ocorreu durante um festival realizado no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos

Sete crianças ficaram presos de cabeça para baixo em uma montanha-russa por aproximadamente três horas, no último domingo (2).

De acordo com as autoridades locais, a falha mecânica do brinquedo foi a responsável pela situação. Apesar do ocorrido, felizmente, ninguém saiu ferido.

Testemunhas afirmaram que todos foram resgatados com segurança. Uma das crianças que estava presa solicitou que os bombeiros resgatassem primeiro um homem mais velho, que estava bastante assustado. “Essa garotinha certamente merece uma medalha de coragem”, declarou um dos presentes no local.