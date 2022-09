Servidora é morta a facadas pelo ex-marido

Segundo a Polícia Civil, o ex-marido dela, de 56 anos, foi preso e confessou que cometeu o crime por não aceitar o fim do relacionamento

Uma mulher de 54 anos foi morta a facadas dentro do banheiro de casa, em Cavalcante, no nordeste goiano. Juracy Antônio da Silva era servidora da prefeitura, que decretou luto oficial na cidade.

Até a última atualização desta reportagem, o g1 não havia obtido contato com a defesa do suspeito para que se posicione. À PC, ele confessou o assassinato e não demonstrou arrependimento.

O crime foi na quarta-feira (31). Após matar a mulher, o suspeito fugiu, mas foi preso pela Polícia Militar no mesmo dia, depois de capotar o carro.

O delegado Adriano Jaime disse que Juracy tinha se separado do ex-marido recentemente e que ele foi até a casa para retirar alguns pertences. Nisso, eles discutiram e quando a mulher estava no banho ele a matou com duas facadas.

“Ele confessou e não mostrou arrependimento. Disse que a mulher tinha abusado muito dele. Estava bêbado”, contou.

De acordo com o delegado, a faca usada no crime foi encontrada em cima da pia da cozinha e tinha sido lavada.

“A perícia, através de produto químico, conseguiu identificar sangue na faca e encaminhar para laudo complementar para identificar o DNA do sangue”, disse o investigador.

A Prefeitura de Cavalcante decretou luto oficial desta quinta-feira (1º) até sábado (3) por causa da morte da servidora. O município também divulgou uma nota de pesar se solidarizando com familiares de Juracy.

“Desejando que encontrem força e conforto em Deus para suportar e superar esse momento de dor”, escreveu a nota aos amigos e familiares de Juracy.