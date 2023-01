Servidor esfaqueia cabeça de colega de trabalho dentro de prefeitura

O caso ocorreu no dia 10 desde mês e foi motivado por ciúmes em relação à esposa do agressor

Um servidor público foi preso em flagrante após esfaquear a cabeça de um colega de trabalho dentro da prefeitura do município de Pedra Branca do Amapari, distante cerca de 183 quilômetros de Macapá. Segundo a Polícia Civil do Amapá, o caso ocorreu no dia 10 desde mês e foi motivado por ciúmes em relação à esposa do agressor.

O indiciamento do servidor pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil e pela impossibilidade de defesa da vítima, aconteceu nesta quinta-feira (26).

O delegado Antério Almeida, responsável pelo caso, informou que a tentativa de homicídio foi impedida pela ação de guardas municipais que estavam no prédio.

“Concluiu-se que o indiciado e a vítima trabalhavam no mesmo órgão e, após uma crise emocional motivada por ciúmes da esposa, o agressor, valendo-se de uma arma branca, tipo faca, desferiu diversos golpes na cabeça da vítima. O acusado foi preso em flagrante e encaminhado à audiência de custódia, sendo-lhe concedida liberdade provisória mediante pagamento de fiança”, informou o delegado.

A fiança paga pelo servidor foi no valor de 12 salários mínimos. O inquérito policial concluído foi remetido ao Poder Judiciário.