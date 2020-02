Serralheiro de 70 anos é aprovado no vestibular em faculdade

PUBLICIDADE 

Aos 70 anos de idade, o serralheiro Antônio Carlos Gonçalves vai fazer uma faculdade pela primeira vez. Ele foi aprovado no curso de engenharia civil. Para o idoso, o aluno mais velho da faculdade, trata-se da realização de um sonho.

A realização do idoso se tornou ainda mais especial quando ele descobriu que vai estudar junto com um dos oito netos. Patrick Gonçalves, de 18 anos, também passou no vestibular para engenharia civil na instituição de Itumbiara-GO. Os dois vão ser da mesma sala.

A vontade de fazer um curso superior já existia em Antônio desde a juventude, já que era o grande sonho da mãe dele, que tinha 14 filhos. Casado há 45 anos, Antônio também conta com o incentivo da esposa, Zilda Cândida Gonçalves.

Para Antônio, a idade não será um impedimento para a conclusão do curso superior.