Sequestrador de irmão de Zezé Di Camargo e Luciano morre em confronto com a polícia

Ozélio de Oliveira, que teve participação no sequestro do cantor gospel Wellington Camargo, irmão da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, morreu na madrugada de sábado (9), durante um confronto com a Polícia Militar. Ozélio foi condenado a mais de 108 anos de prisão e estava foragido.

O confronto ocorreu em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Além de Ozélio, outros quatro suspeitos também foram mortos a tiros. De acordo com a PM, nenhum policial foi ferido. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Wellington Camargo foi sequestrado em 16 de dezembro de 1998 em sua casa, no Jardim Europa, em Goiânia, por quatro homens armados, e foi resgatado no dia 21 de março de 1999.

Ozélio de Oliveira era conhecido como Sumô e foi condenado a mais de 108 anos de prisão por crimes como roubo, homicídio, além do sequestro de Wellington.

Ele fugiu da penitenciária em setembro de 2018, após um grupo armado explodir o muro da unidade prisional. Além dele, outros 28 presos fugiram do complexo.