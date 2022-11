Sem atendimento, mulher da à luz a gêmeos na frente de hospital

Segundo testemunha que não quer se identificar, e falou ao portal G1, a mãe passou mal e desmaiou na calçada do Centro durante o parto

Uma mulher deu à luz dois bebês prematuros na manhã desta segunda-feira (28) na calçada do Centro de Apoio à Assistência Social (Cras), no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. Mãe e os dois filhos passam bem.

Segundo testemunha que não quer se identificar, e falou ao portal G1, a mãe passou mal e desmaiou na calçada do Centro durante o parto. Porém, segundo a testemunha, pessoas que aguardavam socorro socorreram a mulher e chamaram alguém, mas ninguém apareceu para socorrer.

Vinte minutos após o parto, segundo a testemunha, quatro ambulâncias do Samu móvel chegaram e levaram a mãe e dois bebês para a Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Maternidade-Escola Assis Chateaubriand, relatou ter recebido paciente trazido em ambulância da Samu, acompanhado de um médico e auxiliar.

De acordo com a confirmação da unidade hospitalar, ela receberá toda a ajuda possível da equipe multidisciplinar e serão implementadas as medidas necessárias. A unidade disse que não divulgaria mais informações sobre o caso em respeito à privacidade do paciente.