Segundo suspeito de participar de chacina se entrega à polícia

Edgard Ricardo de Oliveira, de 30 anos, usou uma espingarda para atirar contra as vítimas

Um dos autores da chacina com sete mortos em Sinop, no Mato Grosso, morreu em um confronto com a polícia. O comparsa dele, o segundo suspeito da participação no crime, se entregou na manhã desta quinta-feira (23) à polícia.

Edgard Ricardo de Oliveira, de 30 anos, usou uma espingarda para atirar contra as vítimas, o homem tem passagem pela polícia por violência doméstica.

Edgar se entregou após negociação intermediada por seu advogado Marcos Vinicius Borges. O suspeito pediu garantias de que sua integridade física seria preservada.

O suspeito afirmou que chegou a dizer para o amigo Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, morto nessa quarta-feira (22) durante confronto, que deviam “poupar vidas”. Ele argumenta ainda que não tinha a intenção de matar nenhuma criança.