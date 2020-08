Sargento do Exército é assassinada a tiros durante assalto

PUBLICIDADE

Durante um assalto na noite do último domingo (30) a sargento do Exército, Bruna Carla Borralho Cavalcante de Araújo, foi assassinada na frente do marido, irmã e sobrinhos na Avenida Presidente Kennedy, na Baixada Fluminense.

O marido da sargento contou ao G1 que parou o carro entre um posto e a Igreja do Pilar por volta de 22h. Quando desceu do carro, escutou Bruna gritando após anunciarem o assalto , em seguida, ouviu dois disparos.

Após o barulho, a irmã e os sobrinhos de Bruna precisaram descer do carro e os bandidos fugiram levando o veículo. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pilar mas não resistiu ao ferimentos. Bruna era lotada no 21º Batalhão de Paraquedistas e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

Por meio de nota a Seção de Comunicação Social do Comando Militar do Leste informou que o “CML está prestando todo suporte à família, além das medidas administrativas cabíveis para elucidação dos fatos”.