Sapos tomam conta de condomínio

Diversos sapos invadiram um condomínio de casas em Fortaleza. Desde as chuvas de 26 de janeiro, diversos animais saíram da Lagoa da Precabura e foram para o condomínio, que fica ao lado.

Segundo uma moradora, eles dizem não saber mais o que fazer, já que, com as chuvas, a situação está se agravando. “Já moro aqui há alguns anos e nunca vi nada parecido. Não sei se esse desequilíbrio é só por conta das chuvas ou se tem algum outro motivo”, comentou a mulher com o G1.

Os animais são da espécie Rhinella jimi, segundo o biólogo Robson Ávila. Se tratando, portanto, de filhotes de sapo cururu. “Espécie bem distribuída no Nordeste, inclusive dentro de cidades”, esclarece.

O biólogo Robson Ávila disse ao portal que esse fenômeno é comum na época de chuvas, já que os animais estão reproduzindo. “Acontece sempre próximo de lagoas, água parada, inundações. É uma cosia bem comum, acontece todos os anos praticamente. É um reflexo da ocupação humana ao redor”, explica o especialista.

De acordo com ele, esses animais não oferecem risco à saúde dos moradores, e podem até trazer benefícios, já que se alimentam de mosquitos causadores de doenças. Ele reforça que não é ideal que matem os sapos, e sim evite as invasões com telas ou barreiras.