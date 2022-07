Rinha de galos com 40 animais e 22 apostadores é fechada em SC

Neste domingo, 10, policiais militares desmobilizaram uma espécie de arena onde vários homens realizavam uma rinha de galos em Itapema, SC

Neste domingo, 10, policiais militares desmobilizaram uma espécie de arena onde vários homens realizavam uma rinha de galos em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina. Os confrontos caracterizados como maus-tratos aconteciam em uma residência no bairro Morretes.

Ao todo, 22 participantes foram abordados e vão responder pela prática ilegal.

Na residência foram encontrados ainda 36 galos de briga e outros quatro mortos. Os animais estavam amarrados e alguns apresentavam várias lesões pelo corpo.

O local ainda abrigava 10 aves silvestres presas em gaiolas, além de dinheiro usado para apostas, um caderno com a contabilidade dos duelos e apetrechos usados nos confrontos, como esporões metálicos e plásticos, usados para ferir os galos, que lutavam até a morte.

Por volta das 17h, os militares foram acionados para a residência e na frente do local estavam vários veículos e frequentadores, dos quais alguns tentaram ainda fugir, mas foram abordados por militares da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) e do Grupo de Operações e Resgate (GOR).

As aves foram resgatadas e todo o material ilegal foi apreendido. Os apostadores foram intimados a comparecerem no Juizado Especial Criminal (Jecrim).