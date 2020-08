Redemoinho gigante assusta moradores e vídeo do fenômeno viraliza; assista

PUBLICIDADE

Um morador de Silvanópolis-TO registrou o momento em que um redemoinho gigante passa próximo a um posto de gasolina. O vídeo chamou a atenção de vários internautas que ficaram intrigados com o fenômeno natural.

Nessa época do ano, a cidade de pouco mais de 5 mil habitantes costuma ser palco desse tipo de fenômeno, devido ao início da seca.

Com a alta temperatura do solo, o ar tende a subir rapidamente, o que causa o redemoinho. Na medida em que o vento sobe, a estrutura se esvai, como é visto no vídeo. No entanto, a altura do redemoinho, filmado no último domingo (16), impressiona até mesmo os moradores da região.

O agricultor Alcenir Rodrigues Pereira, que mora em Mato Grosso do Sul, fez as imagens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu estava na churrascaria de uns amigos, que fica perto de um posto de combustível, às margens da TO-050, por volta de meio-dia, quando olhei pela janela e vi o redemoinho. Fiquei curioso porque em Mato Grosso do Sul nunca vi isso acontecer. Pensei em gravar para mostrar para o pessoal de lá. Para mim, foi uma grata surpresa ver um redemoinho, que acredito ter chegado a cerca de 300 metros de altura”, relatou ao Portal G1.

Muitos religiosos ficaram assustados com o ocorrido e interpretaram o fenômeno como um presságio do fim do mundo. É o que relato o pastor José Rodrigues, morador da cidade.

“Perto do mês de setembro, era comum em épocas passadas registrar o redemoinho. As pessoas mais velhas e experientes diziam que era o prenúncio da chegada das chuvas. Antigamente as chuvas começavam dia 7 de setembro, era infalível, mas como aumentaram os desmatamentos, às vezes costuma começar só em outubro, ou final de setembro. Depois desse vídeo, muitos me ligaram perguntando se era fim do mundo, mas esse não é o sinal da vinda de Cristo”, disse.