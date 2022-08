Recém-nascido é encontrado com vida dentro de caixa, em Maceió

Não há informações sobre os pais do bebê

Um recém-nascido foi encontrado com vida dentro de uma caixa na Grota da Alegria, no Benedito Bentes, em Maceió, na tarde desta segunda-feira (15). O Conselho Tutelar chegou a informar que se tratava de uma menina, mas no Hospital da Mulher, foi constatado que é um menino.

A gerência médica do hospital informou que o bebê de 2, 580 kg passou por exames, foi alimentado e que o estado de saúde dele é estável. A equipe acredita que a criança tenha entre 24 horas e 48 horas de nascida.

Segundo o conselheiro tutelar Robério Cristiano Omena Silva, o recém-nascido estava vestido, mas não estava com pulseira de maternidade, que é colocada em todo bebê que nasce em hospital público ou privado.

A falta da pulseira pode indicar que ela foi arrancada para não identificar os responsáveis ou que o bebê tenha nascido fora do ambiente hospitalar.