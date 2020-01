Recém-nascido de quase 5 kg vira celebridade em maternidade

PUBLICIDADE 

Um bebê de quase 5kg e 48 centímetros virou sensação na Maternidade Cândido Mariano, em Campo grande. Fofão, como é chamado pela própria mãe, nasceu no último domingo (12) e recebeu visitas de funcionários do local e curiosos até a tarde desta terça-feira (14), quando recebeu alta do hospital.

Conforme a esteticista Evilyn Maria Cavalcante, de 29 anos, a gestação da primeira filha, hoje com 8 anos, teve complicações e por isso, a mulher temia algum problema no parto. No entanto, o tamanho do bebê, com 4.945 kg, foi uma grande surpresa.

Nessa terça-feira (13) a mãe de Fofão usou as redes sociais para compartilhar fotos do bebê, com a legenda: “meu fofão”. A postagem rendeu centenas de curtidas e comentários como “enorme”, “parece que tem um mês”, “lindo! Um bebezão mesmo!”, “Que grandão, que fofura”, entre outros.