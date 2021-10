Recém-nascida é encontrada dentro de saco plástico em terreno baldio

Uma conselheira tutelar acompanha o bebê no hospital. A prefeitura providencial o enxoval da menina e que, depois que ela receber alta hospitalar, deverá ser encaminhada para uma Casa de Passagem

Na manhã de ontem (30/09), uma recém-nascida foi deixada dentro de um saco plástico em um terreno baldio, em Tamandaré (PE). De acordo com a prefeitura, a menina ainda estava com o cordão umbilical ligado à placenta.

Moradores da região acharam a garota e foram com ela para uma unidade de saúde. A direção do hospital entrou em contato com o Conselho Tutelar.

“Depois disso, a recém-nascida foi transferida para o Hospital Regional de Palmares, para fazer exames, como tomografia, e para o caso de precisar de incubadora, porque aqui em Tamandaré não tem”, afirmou a secretária.

Uma conselheira tutelar acompanha o bebê no hospital. A prefeitura providencial o enxoval da menina e que, depois que ela receber alta hospitalar, deverá ser encaminhada para uma Casa de Passagem

“Uma cuidadora já está sendo providenciada para prestar assistência. A Vara da Infância é quem deve decidir o futuro da menina, que pode ser entregue para alguém da família ou encaminhada para a adoção”, declarou a secretária municipal.

Por meio de uma nota, a Polícia Militar (PM) informou que, quando chegou no local da ocorrência, a criança já havia sido levada para o hospital. A responsável pelo bebê ainda não foi localizada.

O caso foi registrado na Delegacia de Tamandaré e a Polícia Civil segue com as investigações. “Não é possível fornecer mais informações no momento”, afirmou a corporação.