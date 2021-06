Recém-nascida abandonada em banheiro é acolhida

Batizada de Vitória, a bebê foi encontrada por uma agente de transporte e encaminhada para um hospital

No dia 26 de maio, uma recém-nascida foi encontrada dentro de um banheiro da Estação de ônibus Acesso Norte, em Salvador. A mãe da bebê foi presa, mas solta logo em seguida após receber diagnóstico de depressão pós-parto.

Batizada de Vitória, a bebê foi encontrada por uma agente de transporte e encaminhada para um hospital. Nesta sexta-feira (4), a recém-nascida foi acolhida pela Organização do Auxílio Fraterno (OAF).

“Nosso serviço social já fez contato com a genitora e ela deverá vir na próxima semana, para conversar. A delegacia vai, certamente, concluir o inquérito, porque ela foi presa em um primeiro momento e depois foi relaxada a prisão por causa da questão da depressão. Enquanto isso a criança está aqui. Ela está em um lar, uma casa, sendo muito bem cuidada, tendo todos os cuidados que uma criança precisa e merece ter”, disse o presidente da OAF, Josias Souza.

O OAF informou que a pequena está se desenvolvendo bem e que come e dome em horários adequados. “Nosso Serviço Social fez contato com a genitora, e daí para frente a gente vai fornecer os relatórios de rotina ao juizado, que juntamente com o Ministério Público, vai decidir o destino de Vitória”, disse a instituição.