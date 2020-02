R$ 323: é o preço da umidade do ar engarrafada da Amazônia

PUBLICIDADE 

A Ô Amazon Air Water é uma empresa brasileira que transforma a umidade do ar da Amazônia em água engarrafada. Com capacidade para fazer até cinco mil litros por dia, a empresa possui captadores para trazer e condensar a umidade do ar em reservatórios. A água passa diretamente do estado gasoso de forma sustentável.

Preocupada com o meio ambiente, a empresa vai utilizar embalagens de vidro reciclável e tampa biodegradável. A Ô Amazon planeja seguir com um público alvo de luxo, para isso, as garrafas de 750 ml serão comercializadas apenas na Europa pelo valor de 70 euros que equivale a R$ 323.

Além das vendas internacionais, a Ô Amazon vai doar galões de 20 litros para pessoas que não tem acesso a água potável em Barcelos, cidade do Amazonas onde a empresa atua.

“Junto às autoridades do município, criamos o ‘galão 20 litros’, onde teremos o cadastro de pessoas em situação de vulnerabilidade da cidade, para quem vamos fazer doações”, disse Cal júnior, sócio e empreendedor.