Quatro pessoas morrem em acidente de carro, em Catingueira, no Sertão Paraíba

Na manhã deste sábado, 23, quatro pessoas morreram em um acidente de carro na BR-361, em Catingueira, no Sertão da Paraíba. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo teria capotado e caído em uma ribanceira.

Ainda segundo os bombeiros, as vítimas eram três homens e uma mulher.

Os corpos e o veículo foram retirados do local.

A Prefeitura Municipal de Catingueira publicou uma nota de pesar nas redes sociais reforçando a solidariedade à família da vítimas, que foram identificadas como: Talles dos Santos, Túlio dos Santos, Jardel Luiz e Maria Alba.

As Polícias Civil e Militar estão no local para investigar as causas do acidente.