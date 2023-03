Proprietário de mercado ameaça e agride crianças dentro do seu estabelecimento

O empresário ordenou que o menino mais novo limpe o chão com a língua, supostamente porque a criança urinou na calça

O dono de um mercado de Caxias do Sul que foi filmado ameaçando e agredindo duas crianças vai ser investigado pela Polícia Civil.

A crianças aparecem em um vídeo sentadas no corredor do mercado, enquanto o dono do estabelecimento utiliza uma faca para ameaçá-las, acompanhado de um funcionário.

Os dois homens envolvidos já foram identificados e prestaram depoimento. As crianças têm entre oito e 13 anos, mas a DPCA ainda está tentando confirmar essa informação.

Pelo vídeo, é possível inferir que o empresário teria flagrado os dois jovens furtando algum produto do seu mercado, porém tal ocorrência não foi informada à polícia. As ameaças, portanto, seriam mais um caso de “justiça pelas próprias mãos”, o que é previsto como crime no artigo 345 do Código Penal.