Promotor compara advogada com ‘cadela’

O caso ocorreu no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no momento da réplica de argumentação

O promotor de Justiça Walber Luís do Nascimento fez uma comparação inapropriada envolvendo uma advogada presente na sala de audiências.

Em sua declaração, o promotor utilizou o termo “cadela” ao se referir à advogada criminalista Catharina Estrella, gerando constrangimento e descontentamento na sala. O promotor posteriormente esclareceu que a comparação não era uma ofensa direcionada à advogada, mas sim uma tentativa de elogiar a qualidade da lealdade atribuída aos cães.

“Se tem uma característica que o cachorro tem, Dra. Catharina, é lealdade. Eles são leais, são puros, são sinceros, são verdadeiros. E, no quesito lealdade e me referindo especificamente a vossa excelência, comparar a vossa excelência com uma cadela é muito ofensivo, mas não a vossa excelência, a cadela”, afirmou Walber Luís do Nascimento, promotor de Justiça.