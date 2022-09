Projeto social que pede doações via PIX para marmitas é investigado pela Polícia Civil

O caso ganhou repercussão nas redes sociais após uma oferta para doar carne estragada ser publicada por uma das criadoras do “Alimentando Necessidades”

A Polícia Civil informou nesta quarta-feira (28) que iniciou uma investigação para apurar um suposto golpe e crime de estelionato via redes sociais de um projeto social que pede doações para aquisição de marmitas para pessoas necessitadas. A suspeita é que o caso estaria ocorrendo em Blumenau, no Vale do Itajaí, e o dinheiro seria arrecadado via PIX.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais após uma oferta para doar carne estragada ser publicada por uma das criadoras do “Alimentando Necessidades”. A publicação viralizou nos últimos dias e internautas passaram a utilizar o termo “marmitagate”.

Um boletim de ocorrências sobre o caso foi feito após a repercussão do caso nas redes sociais, segundo o delegado Felipe Orsi. Responsável pela apuração, o investigador afirmou que até o momento há indícios de fraudes no projeto, mas a prioridade neste momento é confirmar se os valores arrecadados foram destinados à doação.

Em nota, a Polícia Civil detalhou também que o modus operandi “consistia em pedir quantias em dinheiro, que seriam destinadas à compra de alimentos para pessoas necessitadas, mas os valores seriam desviados para benefícios próprios”.

“Os indícios de fraude consistem em fotos divulgadas pela Ong, nas quais há uma certa divergência entre datas”, disse o delegado. “E também porque, uma das arrecadadoras dos valores supostamente estava usando um perfil fake (falso)”, afirmou.



Segundo Orsi, não há estimativa do total de pessoas supostamente lesadas. Em comunicado, a Polícia Civil de Santa Catarina orientou a população a buscar se certificar da veracidade e da efetividade de entidades que solicitam doações.

O que dizem órgãos e entidade da cidade?



A prefeitura e a Assistência Social de Blumenau, cidade onde o projeto social ocorreria, disseram, na segunda-feira (26), que não havia nenhuma denúncia recebida ou apuração aberta para identificar a veracidade do projeto.

Ainda, de assessoria do município, o projeto social não é cadastrado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semudes) e nem recebe recursos junto à prefeitura.

A Arquidiocese de Blumenau, por meio do padre Raul Kestering, afirmou que não tem conhecimento do “Alimentando Necessidades” no município.