Professora segura bebê de aluna enquanto dá aula em faculdade

O caso aconteceu em agosto, durante uma aula de farmacologia, mas foi nas últimas semanas que viralizou

Professora dando aula com bebê no colo viralizou nas redes sociais. Nas imagens postadas pela mãe da menina, que tem 7 meses, Débora Rufino leciona para uma turma de enfermagem de uma faculdade do Recife enquanto acalma a filha de uma de suas alunas.

“Foi muito intuitivo e natural, eu estou terminando medicina e pretendo ser psiquiatra infantil. Daí minha aptidão com crianças. Peguei a criança e dei para ela a atenção que um bebê requer”, disse Débora, em entrevista ao g1.

Filha de professores, a docente contou que é apaixonada por lecionar e se preocupa de os estudantes compreenderem o assunto.

“Quando falamos em cursos da área da saúde, estamos formando seres humanos para lidar com seus pares. Dessa forma, no dia da aula, a aluna precisou levar sua filha de meses e não se concentrava, preocupada com o bebê. A turma estava no momento ‘fofura’ vendo a bebê conversar comigo. Afinal, eu era a única que estava falando”, recordou.