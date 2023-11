Professora é demitida após beijar e chamar alunos para fumar em SP

“Digamos que estava aliciando a minha filha”

Uma professora de artes foi demitida após beijar aluno do 9ª ano do Ensino Fundamental, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, convidou uma estudante da mesma idade para fumar

A mãe da menina, contou ao G1 que ficou indignada com a situação. “Digamos que estava aliciando a minha filha”.

A mulher relata ter pedido para ver as conversas no celular da filha após ter notado uma mudança de comportamento da adolescente. Foi quando descobriu da relação com o aluno e os convites para fumar cigarro eletrônico. Após a descoberta, a mãe denunciou o caso.