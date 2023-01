Professora de 25 anos é presa por abusar sexualmente de aluno em cemitério

Cali Heikes foi presa após ser acusada de buscar o aluno em casa e o levar para o cemitério, onde aconteciam as relações, segundo autoridades

Uma professora de 25 anos, moradora de Nebraska, nos Estados Unidos, foi acusada de ter relações sexuais com um estudante de 17 anos. Cali Heikes foi presa após ser acusada de buscar o aluno em casa e o levar para o cemitério, onde aconteciam as relações, segundo autoridades locais.

A prisão foi confirmada após um deputado receber uma ligação do Departamento de Saúde e Recursos Humanos, no último dia 20 de janeiro, afirmando que a professora estava se relacionando com o aluno, segundo documentos judiciais acessados pelo Daily Star.

O mesmo deputado afirma que a situação foi descoberta após um policial parar o carro que o estudante estava conduzindo, e o perguntar para onde ia, no último dia 12 de janeiro. O adolescente afirmou que iria visitar o cemitério com sua “amiga Cali”.

Dias depois, quando a polícia abordou a irmã do estudante, ela teria contado que a professora entrava no quarto do estudante durante a noite para se envolver em “brincadeiras quentes”. Ela acrescentou que o casal se encontrava duas ou três vezes por semana fora de casa. As autoridades encontraram também mensagens de texto entre os dois.

Além disso, outros membros da família teriam dito aos policiais que o menino os questionou como reagiriam se “ele estivesse namorando uma pessoa de 25 anos”.

Embora a idade de consentimento para relações sexuais em Nebraska seja de 16 anos, o sexo entre um professor e um aluno é considerado ilegal no estado devido à autoridade que um professor tem sobre um aluno, e o crime é considerado um crime de Classe IIA.

Se condenada, Heikes pode pegar até 20 anos de prisão. A professora pagou fiança de $2.000, ou seja, cerca de R$10.257 -um dia depois de ser presa.