Professor é preso suspeito de estuprar alunos em sala de aula em AL

O suspeito costumava instruir outros alunos a se virarem de costas para que não pudessem testemunhar suas ações

Um professor de uma escola municipal em Marechal Deodoro, Alagoas, foi detido pela Polícia Civil na terça-feira (12) sob a suspeita de cometer o crime de estupro de vulnerável. A acusação surgiu a partir de denúncias de mães de crianças de 9 anos, que alegaram que suas filhas foram alvo de abuso sexual por parte do professor enquanto estavam na sala de aula.

As investigações da Polícia Civil tiveram início no dia 5 de setembro, quando depoimentos de todas as partes envolvidas começaram a ser colhidos. A delegada Liana Franca, responsável pelo 17º Distrito Policial de Marechal Deodoro, ouviu as mães das crianças, algumas testemunhas e a administração da escola. As crianças prestarão depoimento perante um promotor, um psicólogo e um assistente social em um tribunal.

O inquérito policial está apurando o crime de estupro de vulnerável, uma vez que as vítimas têm menos de 14 anos. A direção da escola tomou a decisão de suspender o professor de suas funções até a conclusão das investigações em curso.