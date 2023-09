Professor é preso suspeito de assediar alunos em Salvador

A Polícia Civil detalhou que o suspeito foi encaminhado para a carceragem da Dercca, onde as adolescentes foram ouvidas por meio de assistência psicossocial especializada

Um educador de uma escola estadual em Salvador foi detido na quinta-feira (28), sob suspeita de assédio às alunas dentro da instituição, localizada no bairro de São Tomé de Paripe, no subúrbio da cidade, conforme informado pela Polícia Civil.

O homem foi preso em flagrante na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra Criança e ao Adolescente (Dercca), após duas alunas denunciarem que foram tocadas por ele. As idades das vítimas não foram divulgadas.

A Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) confirmou estar ciente do ocorrido e iniciou um processo administrativo para investigar o caso e tomar as medidas necessárias.