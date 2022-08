Professor é preso suspeito de armazenar imagens pornográficas de alunas de escola

Na casa do suspeito foram encontrados e apreendidos dois notebooks e dois pen drives. O nome do suspeito não foi divulgado

Um professor de 31 anos foi preso em flagrante em Blumenau, no Vale do Itajaí, suspeito de armazenar fotos e vídeos pornográficos de alunas de uma escola estadual. Segundo a Polícia Civil, a ação aconteceu na tarde desta terça-feira (16). Ele foi solto após pagar fiança.

O homem foi localizado na casa dele, no bairro Fortaleza. No quarto, foi apreendido um celular com imagens pornográficas das adolescentes que registraram o Boletim de Ocorrência (BO) e de uma terceira estudante da escola. Todas são menores de idade.

O professor foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Gaspar, também no Vale do Itajaí, e depois foi solto por pagar fiança. Ele responde ao processo em liberdade.

De acordo com a Polícia Civil, outra inquérito policial apura crime de assédio sexual supostamente praticado pelo professor contra as alunas. A investigação tem o prazo de 30 dias para ser concluído e remetido ao conhecimento do Poder Judiciário.

“Chegou ao conhecimento da diretoria da escola essa situação de suposto assédio sexual praticado pelo professor. Durante as diligências, descobriu-se que ele estaria na posse de fotografias pornográficas de adolescentes. Com isso, foi representado pela busca e apreensão”, explicou o delegado à frente do caso, Bruno Fernandes.