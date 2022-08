Lábios na seca: como protegê-los?

Com o tempo seco e baixa umidade, é normal que os lábios fiquem rachados, desidratados e sensíveis. Saiba como cuidar deles!

Clarissa Dias*

Que atire a primeira pedra a mulher que nunca usou um batonzão vermelho para se sentir mais confiante e atraente.

Se você ainda não usou, não sabe o que está perdendo. Se joga, garota! Nossos lábios, quando bem cuidados, transmitem poder e sensualidade e, ainda, deixam o nosso rosto muito mais harmônico. Mas como cuidar dos lábios com esse clima de deserto no Distrito Federal? O tempo está seco e a umidade baixa. É normal que os nossos lábios fiquem rachados, desidratados, descamando, sensíveis e cheios de linhas de expressão, afinal são quase 100 dias sem chuva.

Para ajudar, existes cuidados que podem ser feitos dentro de casa, como utilizar durante o dia balms hidratantes e protetores labiais. Farmácias e lojas de cosméticos estão recheadas de boas opções.

Agora para recuperar, regenerar e hidratar profundamente é indispensável o auxílio de um profissional, afinal utilizamos produtos com tecnologias avançadas e com a porcentagem dos ativos mais altas, por isso conseguimos tantos resultados expressivos.

Desenvolvi, por exemplo, uma técnica fantástica: o Hydra Gloss Lips, que recupera os lábios através da permeação de ativos antioxidantes, ácido hialurônico, fatores de crescimento, colágeno, vitaminas e adifyline, promovendo a hidratação, volume, rejuvenescimento labial, renovação celular, estimulação de colágeno e maciez.

O Hydra Gloss Lips devolve para a boca um aspecto saudável e deixa os lábios muito mais atraentes e sensuais. O procedimento é indolor e pode ser realizado de 15 a 30 dias, vendo resultados desde a primeira sessão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além dos cuidados descritos acima, é claro que devo ressaltar o quanto um gloss ou um batom fazem diferença no nosso cotidiano. O batom é aquele clássico quando pensamos em beleza, pois é ele dá vida aos nossos lábios. E para você não ficar de fora da tendência, já te antecipo o que virá em alta para 2023. Para as que amam aquela boca discreta e em tons nudes, podem ficar tranquilas, eles continuam em destaque. Mas nem só de discrição se vive uma pessoa e, por isso, o nosso vermelhão, rosa, vinho e tons metálicos, permanecem com tudo!

O bom dos batons é a versatilidade, desde as cores, até as texturas, temos os mattes, semi-matte, acetinado, vinil, cintilante, cremoso e com efeito gloss.

Falando nele, o queridinho gloss, é aquele que oferece brilho aos lábios, deixa aquele aspecto natural e molhadinho, bem convidativo, eu diria! Aqui não temos tantas opções, mas as que existem já nos deixam felizes, como o translúcido, cintilante e os de cor. O gloss, eu diria que dá um efeito impactante para a make, mesmo que mais sutil que o batom.

E na hora da escolha não tem certo ou errado! Opte para o que tem mais relação com a sua personalidade e gosto, o importante aqui é você se cuidar e se sentir bonita. Arrase!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Clarissa Dias: esteticista, estudante de Biomedicina, formada também em MBA e Gestão Estratégica de Pessoas, além de certificações internacionais em Professional e Self Coaching e Assessment Coaching.