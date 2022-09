Professor é preso por estuprar aluna de 7 anos

O mandado de prisão foi cumprido pela polícia na quarta-feira (21), na casa do professor, no mesmo bairro onde o crime aconteceu

Um professor foi preso no Jacintinho, em Maceió, por estuprar uma de suas alunas de reforço, uma criança de 7 anos. O crime aconteceu em 2007, mas o pedido de prisão foi expedido somente no início do mês, após conclusão do processo que resultou na sua condenação a 13 anos de prisão.

Segundo o delegado Sidney Tenório, o professor aproveitava as aulas de reforço para cometer os abusos.

“A menina chegou em casa e contou para a tia que o professor era muito safado e que havia colocado o dedo em sua vagina. Ele vinha sendo processado desde então e agora foi preso para cumprir a sentença”, explicou.

O professor foi levado para a Divisão Especial de Investigação e Captura (DEIC) e depois encaminhado para a Central de Flagrantes.

“Importante que ele seja preso até para mostrar à comunidade que temos leis penais duras e que precisam ser respeitadas. Infelizmente, temos leis que tornam o processo longo demais por mais eficiente que sejam os órgãos que atuam no caso”, completou o delegado.