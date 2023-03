Professor é investigado por abuso de pelo menos 7 alunos

O homem de 51 anos trabalha em um clube e treina jovens para alta performance

Um professor de natação é investigado por abusar de pelo menos sete alunos com idades entre 11 e 14 anos, em Goiânia. Na quarta-feira (22), foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do professor.

O homem não é contratado direto do clube, utilizando o local apenas para a prática do treinamento com os jovens.

“Ele treina nesse clube, mas ele tem a própria empresa de atletas de alta performance”, disse a delegada Caroline Borges, responsável pelo caso.



Segundo a investigadora, os crimes que envolviam masturbação e contatos físicos, ocorrem há alguns anos. A última vítima a procurar a delegacia, afirmou ter sido abusada pelo homem há mais de um ano.

“Algumas vítimas já são maiores de idade, mas relataram que quando tinha entre 11 e 14 anos foram vítimas do professor, ao qual, praticava atos libidinosos aproveitando da relação de confiança e proximidade com esses alunos”, disse Caroline.