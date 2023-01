Professor de futebol é denunciado por estupro de adolescente durante campeonato

O caso ocorreu em 22 de janeiro, quando centenas de adolescentes participaram de uma seletiva

Um professor de futebol foi denunciado à Polícia Civil pela suspeita de ter estuprado, na semana passada, um adolescente em Muritiba, no Recôncavo Baiano. A delegacia local iniciou as investigações nesta segunda-feira (30).

O caso ocorreu em 22 de janeiro, quando centenas de adolescentes participaram de uma seletiva em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. Entre os participantes, 35 foram levados a um alojamento em Muritiba, onde disputariam um campeonato.

Alguns pais chegaram a ir até o local para conferir as instalações. Na quinta-feira (26), um dos adolescentes, que não teve idade divulgada, entrou em contato com o pai, e pediu para que ele fosse buscá-lo, porque o professor seria pedófilo.

Em seguida, o adolescente foi interceptado pelo professor, que viu o conteúdo da mensagem. O garoto relatou à polícia ter sido trancado pelo homem em uma sala e obrigado a gravar um vídeo dizendo que tudo não passava de uma brincadeira. Essa filmagem foi encaminhada ao pai dele.

O adolescente afirmou que, na sala, foi estuprado pelo homem e que, depois, o menino conseguiu fugir do alojamento e parou em uma praça. Lá, ele foi encontrado por outro professor e relatou toda a situação. Este segundo professor levou o adolescente até uma delegacia e registrou a ocorrência.

“Depois que ele [o professor denunciado] cometeu o abuso, meu filho conseguiu correr para fora do alojamento, e se deslocou para uma praça lá, chorando muito. Outro professor que estava lá, que inclusive foi o que prestou a queixa junto com outro rapaz, acionou o Conselho Tutelar, que imediatamente foi na Delegacia de Muritiba”, explicou o pai do adolescente, que também esteve na delegacia.

“Porém não tinha autoridade competente lá. Aí se deslocaram para Santo Antônio de Jesus, para fazer a queixa, registrar o boletim. No primeiro momento em que vi meu filho, quase desmaio de tanta dor no peito, porque ele estava chorando, se tremendo todo.”

O adolescente passará por uma sessão no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), sob o acompanhamento de uma psicóloga. Um outro jovem deverá ser ouvido. A polícia informou que ele também foi vítima do professor, mas não detalhou se ocorreu estupro.

Ameaças

Com o registro feito, a delegada plantonista encaminhou o adolescente para fazer o exame de corpo de delito. O resultado deve ficar pronto ainda nesta semana.

“Agora meu filho só fica dentro de casa, não quer sair. O que eu quero, no momento, é que ele [professor suspeito] seja preso e que a justiça seja feita”, lamentou o pai.

Os dois adolescentes ficarão sob acompanhamento e a Secretaria de Esporte de Feira de Santana informou que presta apoio às famílias envolvidas. O homem também vai ser investigado por ameaçar as crianças e andar armado no alojamento.

“Os alunos lá relataram que ele andava armado. Não só armado, como ameaçando as crianças, que se falassem alguma coisa para o pai, ia matar a família”, complementou o pai da vítima que denunciou o caso.