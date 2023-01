Ônibus com turistas tomba em encosta e deixa 7 mortos na BR-277 no Paraná

A informação é da Polícia Rodoviária Federal, que confirma, entre as vítimas, uma criança de 3 anos e sua mãe, ambas argentinas

Um ônibus que saiu de Florianópolis com destino a Foz do Iguaçu tombou em uma encosta na BR-277, deixando pelo menos sete mortos, na madrugada desta terça (31). A informação é da Polícia Rodoviária Federal, que confirma, entre as vítimas, uma criança de 3 anos e sua mãe, ambas argentinas.

Ao menos uma segunda mulher e quatro homens morreram na ocasião. O veículo acidentado levava 54 passageiros e 22 deles precisaram ser atendidos em unidades de saúde da região, com quadros diversos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

De acordo com a PRF, o veículo saiu da pista na altura de Fernandes Pinheiro (PR), por volta de 1h50. A dinâmica que levou ao tombamento ainda não foi divulgada.

O atendimento às vítimas foi feito pelo Samu e Corpo de Bombeiros. Apenas uma das vítimas foi atendida separadamente, a criança argentina, levada pelo pai antes da chegada do resgate a uma unidade de saúde local. O garoto de três anos, no entanto, já chegou sem vida, segundo a PRF. O controle de tráfego no local segue na área ainda na manhã de hoje.

O ônibus em que as vítimas estavam pertence à empresa Viação Catarinense. A empresa ainda não se manifestou nas redes sociais. A reportagem tenta contato para solicitar posicionamento. Este espaço será atualizado tão logo haja resposta.