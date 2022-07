“Vou te matar”, disse professor da UnB ao agredir ex-namorada no DF

A ex-namorada do professor da UnB acusado de agredi-la, relatou, em depoimento à polícia, que o docente a ameaçou de morte com uma faca

A ex-namorada de Rivadávio Fernandes Batista de Amorim, 45 anos, professor de patologia clínica do Departamento de Medicina da Universidade de Brasília (UnB) acusado de agredi-la, relatou, em depoimento à polícia, que o docente a ameaçou de morte com uma faca.

A violência ocorreu na quinta-feira, 21, em Taguatinga Norte. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (Deam) investiga o caso.

Os dois voltavam para o apartamento do educador, em Taguatinga, por volta das 9h, e o episódio teria sido motivado por ciúmes. Um morador do condomínio, que a ela não conhecia, cumprimentou eles e comentou sobre o tempo naquele dia. Ela respondeu educadamente. Quando entraram na casa dele, ele falou que não tinha gostado e começou a agir agressivamente.

Segundo a mulher, Rivadávio começou a xingá-la, chegou a puxar os cabelos dela e ameaçou matá-la com uma faca. Em determinado momento, o professor furou um colchão com a faca e prendeu a vítima em um dos quartos. Ele também quebrou o celular dela, impedindo de pedir ajuda.

O casal estava sozinho no imóvel do agressor, e a violência perdurou até o fim da tarde daquele dia. Depois de muito tempo, o professor da UnB expulsou a mulher da casa dele, momento em que ela conseguiu pegar suas coisas e sair do local.

Medida protetiva

No dia seguinte, com o apoio das duas filhas, a vítima tomou coragem e foi à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (Deam), em Ceilândia.

Após o registro da ocorrência, a ex-namorada do professor foi encaminhada ao Instituto de Medicina Legal (IML) em virtude das agressões físicas.