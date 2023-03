Procurador com esquizofrenia espanca chefe

Foi recomendado para o procurador um tratamento em regime de internação pelo período mínimo de 3 anos

Um procurador agrediu o chefe durante o expediente em na Prefeitura de Registro, no interior de São Paulo, o agressor apresenta quadro psiquiátrico compatível com esquizofrenia paranoide, segundo um laudo do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC).

O agressor atende pelo nome de Demétrius Oliveira Macedo, de 35 anos, e foi internado em 27 de fevereiro com “comportamento de personalidade narcisista e combativo”. Antes da internação, ele estava preso na Penitenciária de Taiúva (SP).

Segundo os peritos do Instituto de Medicina, o procurador apresenta capacidade de entendimento prejudicada e capacidade de determinação abolida.

Para os peritos, o procurador ainda não apresentou remissão dos sintomas, mantém episódios psicóticos, de alteração do comportamento e de frangofilia [Impulso de quebrar objetos].

Segundo os profissionais, a esquizofrenia paranoide prejudica a capacidade crítica e o pragmatismo de Demétrius.

“Tais sintomas que estavam presentes à época dos fatos permitem concluir que a capacidade de entendimento encontrava-se prejudicada, enquanto a capacidade de determinação restava abolida”, consta do laudo.