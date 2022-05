PRF recupera trator furtado na BR 070

Durante a ação, policiais também identificaram um caminhão adulterado com registro de furto

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens e recuperou um trator furtado na BR 070, no último sábado (21). Os policiais chegaram ao caminhão após localização de rastreador acusar movimentação não autorizada. Durante as diligências, os policiais constataram que o caminhão que transportava o trator tinha registro de furto do ano passado.

Os policiais foram informados por uma empresa de rastreamento sobre o furto de um trator. Os policiais receberam a localização do rastreador e deslocaram imediatamente na tentativa de localizar o veículo. No local indicado, a equipe visualizou um trator sendo descarregado de um caminhão. No local estavam o motorista do caminhão e o operador do trator.

Questionado pela equipe, o motorista do caminhão informou que recebeu um frete de R$ 300,00 (trezentos reais) para fazer o transporte do trator da DF 180 até um posto de gasolina na BR 070. Enquanto aguardava o proprietário do trator, os policiais resolveram fiscalizar o caminhão. Após consultas, verificaram que o veículo estava com placas diferentes das originais, configurando clone.

O caminhão tinha sinais de adulteração e foi confirmado o registro de furto. O caminhão tinha o lacre da placa rompido, número de chassi em local não original do fabricante e divergência entre o modelo do veículo e o do seu CRLV.

O proprietário do trator compareceu ao local e disse desconhecer o frete e que havia feito a comunicação do furto.

Diante dos fatos os veículos e os envolvidos foram encaminhados a 15° Delegacia de Polícia Civil do DF.