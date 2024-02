PRF intercepta motorista de Lamborghini após ele recusar pagar pedágio de R$ 3,50

O veículo de luxo, avaliado em mais de R$ 3 milhões, chamou a atenção por estar sem as placas e pelo fato de o condutor não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptaram, nesta terça-feira (27), o motorista de uma Lamborghini que passou por duas praças de pedágio na BR-324, na Bahia, sem efetuar o pagamento das tarifas de R$ 3,50 cada.

O veículo de luxo, avaliado em mais de R$ 3 milhões, chamou a atenção por estar sem as placas e pelo fato de o condutor não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As multas decorrentes da infração somaram quase R$ 1,5 mil, além do recolhimento do carro ao pátio da PRF.

Segundo relatos da PRF, funcionários da praça de pedágio da concessionária que administra a BR-324 acionaram as autoridades informando sobre o motorista do veículo de luxo que evadiu, sem pagar, os pedágios de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, e de Amélia Rodrigues, localizado a aproximadamente 90 km da capital baiana.

Com base nessas informações, os agentes prontamente iniciaram diligências e intensificaram a vigilância ao longo do trecho. Um ponto de bloqueio foi montado na BR-101 e, no quilômetro 265, em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano, a Lamborghini foi finalmente interceptada pela PRF.