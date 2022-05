PRF apreende revólver calibre 38 com registro de roubo na BR 070, próximo à Ceilândia

Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma arma de fogo com registro de roubo na BR 070, próximo à Ceilândia, Distrito Federal

Na tarde do último domingo, 29, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma arma de fogo com registro de roubo na BR 070, próximo à Ceilândia, Distrito Federal.

O revólver estava com um homem, de 39 anos, que conduzia um Fiat Punto abordado pelos policiais. O condutor também apresentava sinais de embriaguez, confirmados pelo teste de etilômetro.

Os policiais realizavam ronda na BR 070 quando ordenaram a parada do Fiat Punto. Durante os procedimentos de fiscalização, um policial encontrou o revólver calibre 38 com seis munições intactas sobre o banco do motorista em condições de uso.

No veículo também estava um passageiro que não tinha conhecimento que o condutor portava um revólver.

Questionado sobre o revólver, o homem afirmou que era de sua propriedade e havia comprado de uma pessoa que não recordava o nome, em Samambaia, Distrito Federal.

O condutor também confirmou que o passageiro não tinha conhecimento da arma de fogo no veículo. Após consultas, os policiais verificaram que a arma tinha registro de roubo.

Durante os procedimentos de fiscalização, a equipe também verificou que o condutor apresentava sinais de embriaguez e ofereceram o teste de etilômetro.

O homem fez o teste que apontou o resultado de 0,35 mg/l, configurando o crime de trânsito de embriaguez ao volante.

Diante dos fatos o homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Ceilândia — Distrito Federal.