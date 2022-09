PRF apreende 5,5 toneladas de maconha em Goiás

O condutor, juntamente com o veículo e o entorpecente foram encaminhados para a Polícia Judiciária de Rio Verde-GO

No domingo (4), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de 5,5 toneladas de maconha após a interceptação de um veículo na BR-364, em Paranaiguara, Goiás.

Essa foi a segunda maior apreensão de drogas feita em Goiás no ano de 2022. A ação contou com o apoio da Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DECAR) e da PRF de Mato Grosso do Sul, que passou informações.

Um menor de idade conduzia o veículo que transportava a droga. Os agentes encontraram as 5,5 toneladas de maconha escondidas em meio a galhos de mandioca no compartimento de carga, e ainda descobriram que o caminhão utilizado possuía registro de roubo/furto.

