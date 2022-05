Preso suspeito de tentativa de feminicídio em Planaltina

Ele tentou matar a esposa com golpes de faca na região do pescoço, costas e pernas em Arapoanga.

Um homem foi preso por tentativa de feminicídio, após ser reconhecido dentro de um ônibus em frente à Feira de Planaltina-DF no sábado (14). Ele tentou matar a esposa com golpes de faca na região do pescoço, costas e pernas em Arapoanga.

Policiais militares do 14º Batalhão receberam a informação de que o homem estaria dentro de um coletivo, próximo à rodoviária. Ele foi localizado, abordado e apresentado na delegacia, onde foi registrado o flagrante.