Preso ingere 5 celulares e porções de droga em Formosa- GO

Os objetos foram ingeridos durante trabalho externo em uma construção civil o detento passou por cirurgia para retirada dos itens.

Por Tereza Neuberger

Um detento da Casa de Prisão Provisória de Formosa, no entorno do Distrito Federal, há cerca de 80 Km da capital, ingeriu porções de drogas e aparelhos celulares enquanto realizava trabalho externo na região. O detento passou por cirurgia para retirada dos itens.

De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (Dgap), após finalizar o trabalho em uma construção civil na cidade, e retornar à unidade prisional, durante revista pessoal o prisioneiro foi flagrado portando cinco celulares e duas porções de drogas no estômago, no último dia 20 de julho.

O detento, que cumpre pena por furto, teria ingerido os materiais durante o trabalho sem que fosse notado. Diante do flagrante, ele foi encaminhado à unidade de saúde, onde passou por cirurgia para a retirada dos objetos.

Em nota, a 8ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (Dgap) informou que o custodiado segue internado sem risco de morte. A Diretoria informou ainda que foram abertos procedimentos administrativos internos para apuração do fato.