Carro capota com quatro passageiros em São Sebastião

Um carro, com quatro passageiros, capotou na região do Núcleo Rural Morro da Cruz, em São Sebastião, no fim da tarde desta sexta-feira, 22. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro no local.

As vítimas ficaram presas as ferragens do veículo, um FIAT/Palio de cor preta. O condutor, um homem de 48 anos identificado como J.A.P., perdeu o controle da direção e caiu em uma vala. Ele se queixava de dores na região do ombro e nas costas, estava consciente, orientado e estável.

O segundo passageiro, um homem de 40 anos, apresentava uma contusão grave na face. Estava consciente, orientado e instável.

O terceiro, um homem de 45 anos, identificado como D.B.A., apresentava um corte na testa. Estava consciente, orientado e estável.

A última passageira, uma mulher de 33 anos, identificada como E.A.S., apresentava uma suspeita de fratura no braço, ferimentos na região da face e dores no pescoço. Estava consciente, orientada e instável.

Todaos foram resgatados através das janelas, avaliadas e transportadas pelo CBMDF ao Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF).