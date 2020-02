Preso é encontrado morto em cela de penitenciária no interior da Bahia

PUBLICIDADE 

Em uma penitenciária do sul da Bahia, um detento foi encontrado morto em uma das celas. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o caso aconteceu na madrugada de domingo (9).

O caso ocorreu por volta das 4h. Ainda não há detalhes sobre a causa da morte. Apesar disso, o corpo do homem já foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade de Eunápolis, local onde aconteceu o caso, que deve apontar as causa do óbito.

O Conjunto Penal de Eunápolis tem capacidade para 457 detentos, mas comporta atualmente 625 presos, 168 internos além da capacidade.