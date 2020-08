Presente de grego: Rapaz leva oito facadas no dia do aniversário de 22 anos

PUBLICIDADE

Depois de ser esfaqueado oito vezes na noite de domingo (23), um rapaz sobreviveu, no Vale do Jamari, em Rondônia. As autoridades informaram a vítima foi atacada no dia que celebrava o aniversário de 22 anos.

A vítima estava nas proximidades da rua Valdir Eugênio, quando foi atacada por um homem, identificado até então como Bruno. O rapaz conseguiu escapar do suspeito e correu para casa. Os vizinhos acionaram a polícia.

Já na unidade hospitalar, o rapaz não soube precisar o endereço exato e nem a motivação do ataque. A polícia fez buscas, mas não conseguiu localizar o agressor.