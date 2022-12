Presa suspeita de prostituir três filhas

Conforme apontam as investigações, desde 2010 que as duas jovens eram prostituídas pela mãe

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (8), em Mairi, no norte da Bahia, suspeita de prostituir as três filhas. Uma das vítimas é adolescente e tem 15 anos. As outras duas têm 20 e 21 anos e segundo a Polícia Civil, eram aliciadas pela mãe há cerca de 12 anos.

Conforme apontam as investigações, desde 2010 que as duas jovens eram prostituídas pela mãe. Na época elas tinha entre 8 e 9 anos. Não há detalhes sobre data de início dos abusos sofridos pela adolescente.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher cobrava dinheiro de homens, em sua maioria idosos, em troca de sexo com as filhas ou de práticas libidinosas que não foram detalhadas. O valor cobrado também não foi informado.

A polícia soube do caso através de denúncia e, após as investigações, solicitou o mandado de prisão da suspeita à Justiça, que foi deferido.

A mulher está custodiada na delegacia de Mairi e irá responder pelo crime de favorecimento da prostituição.