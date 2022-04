Preguiça-real é atacada por pitbull e tem pata arrancada em Vilhena, RO

Nesta segunda-feira, um bicho preguiça foi atacado por um cachorro pitbull e perdeu uma das patas em Vilhena (RO)

Nesta segunda-feira, um bicho preguiça foi atacado por um cachorro pitbull e perdeu uma das patas em uma residência do bairro Barão do Melgaço, em Vilhena (RO).

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) realizou o resgate do mamífero com vida, e ele passa por procedimentos médicos para recuperar do trauma.

De acordo com um veterinário, somente com o andamento do tratamento será possível perceber se a preguiça vai conseguir sobreviver em seu habitat natural sem uma das patas. Caso seja possível, ela deve ser devolvida à natureza.

A teoria da Semma é que o animal saiu de uma área de mata e foi parar na residência onde foi atacado.