Preguiça cai de árvore e quebra para-brisa de carro

O animal caiu sobre o carro de um médico veterinário no último domingo, 16, em Manaus. O profissional constatou que a preguiça estava bem

Na tarde do último domingo, 16, um médico veterinário foi surpreendido enquanto trafegava na Avenida do Turismo, zona oeste de Manaus. Durante seu percurso, uma preguiça caiu de uma árvore sobre o carro em que estava. Com a queda, o para-brisas do carro ficou destruído.

Foi o próprio veterinário quem examinou o animal após o ocorrido. O profissional constatou que a preguiça estava bem e a devolveu à natureza.

“Nesta região de Manaus tem acontecido muitas ocorrências com animais silvestres por conta do avanço do ser humano dentro da floresta”, disse em um post nas redes sociais.

Visitantes

É comum a presença destes animais no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. No início do ano, uma moradora se deparou com duas preguiças no quintal de sua casa no mesmo dia. Os animais foram retirados por técnicos do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

Nesses casos, o Ipaam recomenda que as pessoas entrem em contanto pelos números (92) 2123-6739, 98438-7964 (Whatsapp) e o e-mail [email protected]