Prefeito eleito em Goiás morre de Covid-19 um dia após eleições

Didi Filgueira (PTB), prefeito eleito em Itaguaru-GO, veio a óbito nessa segunda-feira (16) em decorrência de complicações da Covid-19.

A viúva de Didi, Darcimeire Fernandes, informou que o candidato estava internado em um hospital de Goiânia. Ainda de acordo com Darcimeire, o prefeito, eleito nessas eleições, sofreu uma piora do estado clínico de saúde no último fim de semana.

O sepultamento do corpo e uma cerimônia serão realizados nesta quarta-feira (18), às 7h, conforme informações que foram publicadas no Instagram do prefeito.

Edilson Filgueira tinha 60 anos e estava internado desde o começo de outubro. Desde que iniciou o tratamento contra a Covid-19, Didi estava contando com a ajuda de familiares para gerenciar suas redes sociais. O candidato deixa dois filhos, Guilherme e Gabriel, e uma filha, Valentina.