Prefeito anuncia aplicação de ozônio pelo ânus para tratar Covid-19

Em live realizada na noite dessa segunda-feira (3), o prefeito do município de Itajaí-SC, Volnei Morastoni (MDB), anunciou que havia inscrito a cidade na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), com o intuito de oferecer um novo tratamento contra a Covid-19. A nova opção de terapia é baseada na aplicação de ozônio pelo ânus do paciente diagnosticado com o novo coronavírus.

“Provavelmente, vai ser uma aplicação via retal, uma aplicação ‘tranquilíssima’, ‘rapidíssima’, de dois minutos, num cateter fininho e isso dá um resultado excelente”, explicou Morastoni.

O prefeito detalhou ainda que o tratamento seria oferecido apenas a quem desejasse, com a provável aplicação de 10 sessões do composto.

O município tem distribuído o medicamento ivermectina à população e pretendia disponibilizar o novo tratamento, para complementar as opções existentes.

“Além da azitromicina e da canfura, nós também vamos oferecer o ozônio.”

No entanto, o anúncio de Morastoni foi removido da página do Facebook da prefeitura.