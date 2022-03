Polícias dos EUA estão à procura de assassino de pessoas sem-teto

Pouco tempo depois, os policiais encontraram o corpo de outro homem em Manhattan, com ferimentos no pescoço e na cabeça

As polícias de Nova York e Washington, nos Estados Unidos, informaram nesta segunda-feira (14) que estão em busca de um homem suspeito de realizar uma série de ataques a tiros contra moradores de rua, dois dos quais morreram enquanto dormiam.

“Um assassino cruel está à solta, mas vamos capturá-lo e mandá-lo para a prisão”, disseram os prefeitos das duas metrópoles, ambos do Partido Democrata, que também pediram aos sem-teto que busquem refúgio em abrigos até que o suspeito seja capturado.

“Nossas populações estão chocadas com estes crimes horríveis cometidos por um indivíduo que tem como alvos nossos cidadãos mais vulneráveis”, acrescentaram os prefeitos Eric Adams, de Nova York, e Muriel Bowser, de Washington, em um comunicado conjunto.

As polícias divulgaram imagens de câmeras de segurança que mostram um homem de cabeça raspada, barba e vestido com roupas pretas, e estão oferecendo recompensas de milhares de dólares por qualquer informação que possa identificá-lo.

Segundo as autoridades, o homem seria o responsável por cinco ataques realizados com o “mesmo modus operandi” contra homens que dormiam nas ruas.

Os dois primeiros ocorreram à noite, nos dias 3 e 8 de março, na zona nordeste da capital americana. As vítimas foram baleadas, mas sobreviveram.

Na última quarta-feira (9), também em Washington, o serviço de emergência precisou intervir devido a um incêndio em uma barraca de um morador de rua. Dentro da mesma, encontraram o corpo de um homem que tinha recebido vários disparos e golpes de faca.

Segundo os investigadores, o assassino deixou Washington e seguiu para Nova York, a cerca de 400 km ao norte, onde cometeu dois novos ataques na madrugada de sábado.

Após um desses ataques, um homem de 38 anos foi encontrado ferido, mas com vida, ainda durante a madrugada, na zona sul de Manhattan.

Pouco tempo depois, os policiais encontraram o corpo de outro homem em Manhattan, com ferimentos no pescoço e na cabeça.

Segundo imagens das câmeras de segurança, o suspeitou atirou contra a vítima por volta das 06h00 locais, enquanto o sem-teto dormia, ou seja, pouco tempo depois do ataque anterior.

As imagens, difundidas por emissoras locais, mostram um homem com roupas pretas, com a cabeça coberta com um capuz e luvas azuis.

O suspeito circula em torno de um homem deitado dentro de um saco de dormir, o toca para comprovar que não reage e olha a seu redor antes de atirar.